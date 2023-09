Prihaja večerja bedakov Bojana Emeršiča

Špas teater je kljub katastrofalnim poplavam, v katerih je bilo uničene več kot 90 odstotkov tehnične in druge gledališke opreme, scenografij, kostumov in rekvizitov, v novo sezono vstopil z velikim zagonom in odločnostjo, da nasmejijo še več Slovencev in Slovenk.

Gledalce bo kot prva premiera sezone nasmejala huronska komedija Večerja bedakov francoskega pisca Francisa Veberja, ki jo bo na oder postavil eden od slovenskih igralskih prvakov, tokrat v vlogi režiserja, večkrat nagrajeni Bojan Emeršič. Po svetovno znani komediji, ki je bila prvič uprizorjena 1993. in je doživela velik uspeh, so posneli kar dva filma, Slovencem najbolj poznan je Butec na večerji. In tako kot je zabaven film, bo zabavna tudi predstava, v kateri nastopajo zvezdniški igralci Robert Korošec, Jernej Kogovšek, Primož Vrhovec, Maja Martina Merljak in Gregor Podričnik.

»Odlični dialogi, duhovita zgodba, smešne situacije in elementi presenečenja bodo gledalce spravili do huronskega smeha. Pribor pripravljen, krožniki pripravljeni, pečenka je v pečici, vina na pretek. Prosimo, zdaj pa le povabite bedake na večerjo!« pravi režiser predstave, ki je v letu 2022 prejel špaska popularnosti za najbolj priljubljenega igralca.