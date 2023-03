V nedeljo se je med glasbeniki z narodno-zabavne scene kot blisk razširila žalostna vest, da se je po kratki in težki bolezni ter le slab mesec pred svojim 42. rojstnim dnevom, ki bi ga praznoval 9. aprila, poslovil izjemni glasbenik Franci Vrbovšek. Številni se ga najbolj spomnijo kot člana Okroglih muzikantov, sestava, ki pod imenom Die Runden Oberkrainer še vedno veliko nastopa tudi v tujini, predvsem v Avstriji in Nemčiji. Več kot 20 let je Vrbovšek preživel na odrih v domovini in tujini v družbi ustanovitelja in vodje ansambla Andreja Topliška, Leona in Robija Polanca ter Marka Mastnaka....