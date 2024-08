Prevc je zdaj komik, pred njim je zelo odmeven nastop

Videti je, da nekdanjemu smučarskemu skakalcu Cenetu Prevcu po odhodu v športni pokoj niti malo ni dolgčas. Potem ko je na slovenskem trgu predstavil svoje vino in se podal v gostinske vode, je 28-letnik zdaj razkril, da ga zelo zanima komedija. Tako zelo, da bo tudi sam nastopil na največjem festivalu stand up komedije pri nas.

Panč, ki bo letos potekal med 21. in 25. avgustom na Ljubljanskem gradu, vsako leto postreže tudi z zunajserijskimi komičnimi projekti. In tako bo tudi letos, ko bo dobitnik olimpijske medalje med stotinami mojstrov komedije, ki so se v skoraj dveh desetletjih zvrstili na Panču, nastopil na finalnem večeru, kot se za zvezdo njegovega kova tudi spodobi.

Uroš Kuzman si ga je pred leti izposodil za eno od šal v svoji predstavi, potem pa se je med njima spletlo prijateljstvo in prav Uroš in Andrej Težak - Tešky sta mentorja na njegovi novi poti. To sicer ne bo Cenetov prvi stand up nastop, bo pa zagotovo najodmevnejši doslej.