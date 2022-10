Prepoznate bivšega poslanca? Gol se je takole sproščal v vodi (FOTO)

Nekdanji dolgoletni poslanec SDS in državni sekretar, 66-letni Vinko Gorenak, te dni preživlja sproščujoč čas z ženo Ireno na potovanju po južni Italiji z njunim avtodomom. Daljše potovanje je izkoristil tudi za pisanje bloga, kjer podrobneje za vsak dan posebej opisuje prigode s poti s priloženimi fotografijami, na katerih sta skupaj s soprogo. Skoraj ga ne bi prepoznali golega, ker smo ga leta bili vajeni gledati v vsakodnevni uradniški obleki.

Vinko Gorenak s soprogo Ireno v Italiji. FOTO: osebni arhiv

Na poti po južni Italiji sta zakonca Gorenak obiskala številne znamenitosti, med drugim pa ste se kopala in namakala v termalnem vrelcu v naravnem rezervatu, od koder sta objavila tudi fotografije. »Odprt je naravni kompleks Cascate del Mulino, s termalno vodo, ki ima vonj po žveplu in uradno 37 stopinj. Gre za nekakšne naravne bazene za kopanje kjer se topla voda pretaka iz enega v drugega. Seveda je bilo treba to znamenitost preizkusiti, kar sva tudi storila,« je zapisal moker Gorenak, ki je po duši, kot kaže, velik popotnik.

Kot pravi, so do leta 2017 z družino veliko prepotovali, »od potovanja na Nordkapp, preko Litve, Latvije in Estonije, da ne govorim o osrednji Evropi od Francije, Španije, Nemčije, Italije in drugih držav. Sledili so osebni razlogi, ko so bila potovanja omejena, potem pa Covid19 in vse njegove omejitve, sedaj pa sva oba v pokoju in nobenih razlogov ni da si ta čas ne bi privoščila daljšega potovanja«, je zapisal upokojeni poslanec na svojem blogu.