Praznovali divjih dvajset, v katerih so prodali ogromno vstopnic

Kar dvajset let je minilo, odkar je vodilno podjetje za prodajo vstopnic pri nas zasadilo korenine. V tem času je postalo nepogrešljiv partner za vse ljubitelje glasbe, gledališča in športa ter v svoji dve desetletji dolgi zgodbi osvojilo srca več kot milijona strank.

Koliko vstopnic je Nina Pušlar prodala na Eventimu, se najbrž sploh ne da prešteti, zagotovo pa ogromno. FOTO: mediaspeed.net

Pravijo, da letos praznujejo dvajset let zabave, smeha, sreče, radosti, hkrati pa se trudijo prinašati enostaven dostop do vznemirljivih dogodkov. S tem so nedvomno pomembno prispevali k rasti in razvoju kulturne scene v Sloveniji, ki je v velikem številu prišla proslavljat z njimi. Zabave ob proslavi dvajsetletnice pri nas so se udeležili tudi številni znani obrazi slovenske estrade.

Igralka Lara Jankovič, ki se te dni pripravlja na svojo predstavo Pesem za Laro, in igralec Tadej Pišek, ki je nedavno povezoval odprtje njenega abonmaja. FOTO: mediaspeed.net

Manjkala nista niti Lado Bizovičar in Anela Šabanagić, ki se sicer v javnosti redko pojavljata skupaj. FOTO: mediaspeed.net

Izzivalna Tara Zupančič je bila s svojim stilom še posebno drzna. FOTO: mediaspeed.net