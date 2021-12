Pozitiven test Hrvatu pred nosom odnesel finale

Dalmatinec Dino Petrić, ki je v priljubljeni oddaji Slovenija ima talent osvojil občinstvo s prekrasnim petjem, energijo in izvajanjem skladb v slovenščini, je ostal brez finalnega nastopa. Izvedeli smo, da je bil na rednem testiranju pred vajami minulo sredo negativen. Brez simptomov in kakršnih koli znakov okužbe se je šel pred generalko nič hudega sluteč ponovno testirat, test pa je pokazal pozitiven rezultat.

»Ne vem, kdaj sem bil nazadnje tako žalosten. Korona mi je odnesla finale. Tako zelo sem si želel spet nastopiti pred slovensko publiko, ki me je tako prekrasno sprejela. Tedni in meseci priprav, učenja, odpovedovanja. Tako sem si želel zapeti božični venček največjih slovenskih hitov. Ne bom lagal, na tleh sem. In hudo mi je. Sanje so se porušile tik pred ciljem. Ne bom obupal, treba je iti naprej. To, kar se je dogajalo, mi je polepšalo leto, uvrstitev v finale mi je dala neizmeren zagon. Komaj čakam, da se vidimo na koncertnih odrih po Sloveniji,« je Dino priznal, da so se mu v minulih dneh udrla tla pod nogami. Slovenci smo ga namreč vzeli za svojega, bil je tihi favorit. Hrvat, ki brezhibno poje slovenske pesmi, uspešno gradi kariero v sosednji državi, a se je slovenski publiki v najbolj gledani oddaji pri nas želel pokloniti s petjem v našem jeziku v zahvalo, ker vedno tako odprto sprejmemo hrvaško glasbo. A usoda je imela zanj drugačne načrte, Dino pa nikoli ne bo izvedel, ali bi postal prvi Hrvat v zgodovini, ki bi zmagal na slovenskih talentih.