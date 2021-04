Poslovila se je gledališka in filmska igralka

V 73. letu starosti je umrla igralka Ljerka Belak, poroča spletni portal MMC. V svoji bogati karieri je upodobila tako močne ženske iz svetovne in slovenske dramske klasike kot tudi komične like. Vpisala se je tudi v zgodovino slovenskega filma.

Rojena je bila leta 1948 v Ljubljani, kjer je obiskovala osnovno šolo, šolanje pa je nadaljevala na Šubičevi gimnaziji in Gimnaziji Poljane ter nato na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo.



Leta 1970 se je zaposlila v Slovenskem ljudskem gledališču Celje, leta 1993 pa se je pridružila ansamblu ljubljanskega Mestnega gledališča, kjer je bila zaposlena do upokojitve leta 2009. Kot gostja je igrala tudi v drugih slovenskih gledaliških hišah.



Ljerka Belak je znana tudi po svojih filmskih vlogah. Med drugim je upodobila lik Marjole v filmu Carmen (1995), Maše Kranjc v Gverilcih (2006) in Milene v Zapelji me (2013). Nastopila je tudi v več televizijskih dramah, sodelovala pri branju pravljic za otroke, pripravljala je kabarejske večere.



Prejela je več nagrad, med njimi študentsko akademijsko Prešernovo nagrado, nagrado Prešernovega sklada, Prešernovo nagrado mesta Celje, Severjevo nagrado in Borštnikovo nagrado. Leta 2015 so jo počastili z Borštnikovim prstanom, leto zatem pa z Ježkovo nagrado.

