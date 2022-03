Poslanski stolček želi tudi udeleženka šova Ljubezen na seniku

Nove volitve so na slovenski politični prostor prinesle kar nekaj novih obrazov in strank. Pa tudi že znanih obrazov, ki s politiko odpirajo nova poglavja. Ena takšnih je tudi Erika Mubi Smolak, nekdanja udeleženka resničnostnega šova.

Leta 2011 je nastopila v šovu Ljubezen na seniku in tam tudi zares našla svojo ljubezen. Z Damjanom Smolakom sta se zaljubila, poročila in danes vodita na Koroškem eko kmetijo.

Se je pa Erika očitno odločila za nov karierni izziv. Na skupni listi Povežimo Slovenijo bo kandidirala na letošnjih državnozborskih volitvah. »Tukaj se nisem znašla zato, ker bi do sedaj v svojem življenju lepo govorila. Tukaj pred vami sem zaradi tega, kar sem do danes naredila. In želim si narediti še več! Sem Erika, ki je svojo mladost preživela v različnih transportnih in tovornih vozilih, v vlogi voznice, v vlogi inštruktorice, v vlogi trenerke varne vožnje. Danes pred vami stoji Erika, ki se je uglasila z možem in uspešno preusmerila klasično kmetijo v ekološko kmetijo. Jutri, se želim uglasiti z vami in predstaviti vizijo za Mežiško dolino, v kateri se vsi najdemo: občine, društva, kmetije, športna društva, upokojenci, mlade družine, obrtniki, gospodarstveniki. Poslušam vas,« je povedala ob predstavitvi kandidature.

Kandidirala bo v svojem domačem kraju, na Prevaljah.