Nič ne ustavi Dončičeve velikodušnosti, otroke je razveselil na najboljši način (VIDEO)

Po poročanju Tima MacMahona, ki velja za zanesljiv vir košarkarskih informacij, bo slovenski košarkarski šampion Luka Dončić manjkal na petkovi tekmi, na kateri se bo Dallas pomeril s Houstonom. Kot je zapisal, je razlog za to poškodba stegna. Dodal je še, da bo poleg Dončića manjkal na tekmi tudi Dante Exum, prav tako zaradi poškodbe.

Nesmiselno je poudarjati, kaj manko našega košarkarja pomeni za ekipo Dallas Mavericks, glede na to, da je njen najboljši igralec. Kako dolgo bo Dončić odsoten z igrišč, MacMahon ni zapisal. Na petkovi tekmi bodo sicer manjkali še nekateri drugi pomembni možje Dallasa. Kateri, je prikazano na spodnji sliki.

Dobili so vstopnice, igrače in Dončićev obisk

Dončić je z objavo na instagramu vnovič pokazal, da ima veliko srce. Povezal se je z Nerfom, ki deluje pod okriljem podjetja Hasbro, in razveselil otroke iz Dallasa. Ti so dobili brezplačne vstopnice za njegovo tekmo in igrače Nerf. Njihovi obrazi ob prejetih darilih povedo vse. Verjetno pa jim je veliko pomenil tudi Dončićev obisk. Marsikdo nima vsak dan priložnosti videti od blizu svetovne zvezde.