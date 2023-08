Ponovno lahko pomagate: med ponovitvijo oddaje bodo zbirali donacije

Zbiranju sredstev za žrtve poplav se je pridružila tudi Radiotelevizija Slovenija, kjer so v četrtek v celotnem dnevu zbrali 750.000 evrov. V dobrodelnem dnevu Skupaj za Slovenijo so sodelovali radijski programi, portal MMC in Televizija Slovenija s posebno oddajo Skupaj za Slovenijo, ki sta jo vodila Igor E. Bergant in Ksenija Horvat, ki sta v studiu gostila številne goste, pretresljiva pričevanja pa so zbrali novinarji na terenu. Klicni center, v katerem so prostovoljci Rdečega križa in Karitasa skupaj z zaposlenimi na RTV Slovenija in nekaterimi znanimi obrazi zbirali sredstva za ljudi, ki so utrpeli škodo v poplavah, je deloval od 7. ure zjutraj.

S klicem na 01 472 00 11 ali SMS DARUJ5 oz. DARUJ10 na 1919 lahko s prispevkom pomagate tudi vi. Po telefonu lahko darujete med ponovitvijo oddaje, ki bo danes ob 18. uri.

Na telefonske klice se je vsem, ki so želeli finančno pomagati ljudem, ki so se trenutno znašli v veliki stiski, odzvalo tudi mnogo prepoznavnih obrazov, med njimi Helena Blagne, Challe Salle, Mario Galunič, Slavko Bobovnik, Ljerka Bizilj in mnogi drugi. Priljubljeni vrhniški raper je dogajanje na nacionalki delil s svojimi sledilci in jim razkril, da je na svoji telefonski liniji zbral pet tisočakov, na kar je neizmerno ponosen, ob tem pa se je zahvalil vsem dobrim ljudem, ki so priskočili na pomoč sočloveku.