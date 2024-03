Ponosna Janševa poslanka: njena hčerka magistrirala v tujini (FOTO)

»Veselje življenja,« »Z magistro«, so besede vodje poslanke skupine SDS Jelke Godec, s katerimi je pospremila fotografije svoje družine, ki je danes s prav posebnim namenom obiskala Dunaj.

Njena najstarejša hčerka Tinkara je namreč magistrirala na priznani Univerzi na Dunaju, ki velja za največjo v sosednji Avstriji in eno najstarejših v tem delu Evrope (1365).

Na spletišču lahko preberemo, da je Tinkara Godec diplomirala sprva na FDV v Ljubljani s področja mednarodnih odnosov. Pozneje se je na magistrskem študiju na Dunaju specializirala za področje Kitajske. Na spletišču lahko preberemo, da je magistrirala iz gospodarstva in družbe vzhodne Azije, pri tem pa se je osredotočila na digitalizacijo in odnose med EU in Kitajsko.

Konkretneje se je naslov njene magistrske naloge glasil: »Prioritetni trgi za slovenski izvoz zdravil: primerjalna študija Kitajske in Japonske«.

Od januarja letos je zaposlena za polni delovni čas kot svetovalka na Gospodarski zbornici Slovenija.

54-letna poslanka in njen soprog Velimir Godec imata tri otroke, poleg Tinkare, še Lučko in Gala.