Polka v naših srcih: Vesele Štajerke s koncertom ob 30-letnici

Vesele Štajerke so pri nas orale ledino in poskrbele, da so se pred 30 leti dvignile prenekatere obrvi, saj so stopile na glasbeno sceno, ki so jo do takrat obvladovali izključno moški ansambli, v katerih so predstavnice nežnega spola zgolj pele.

Loti Žlaus, Mojca Črešnar in Marjana Hercog, zdaj Rakovnik, sprva so bile namreč le tri, pa so na oder suvereno zakorakale v kratkih krilcih in niso le pele, ampak tudi igrale. Loti kitaro, Mojca harmoniko, Marjana bas kitaro in sintesajzer. Dve leti pozneje se jim je pridružila še Vida Golob (prej Sadek).

V dolgoletni karieri so prepotovale dobršen del sveta, od Evrope do Kanade, gostovale so tudi na Sejšelih, v Avstraliji in Ameriki.

V treh desetletjih delovanja so izdale osem nosilcev zvoka, na katerih je zbranih okoli sto avtorskih polk in valčkov, ravno prihodnji teden pa bodo zveste poslušalce in poslušalke razveselile s povsem novo skladbo z naslovom Polka je v naših srcih. Melodijo zanjo je ustvaril Igor Podpečan, besedilo pa Igor Pirkovič.

Maja lani so se na enem od dogodkov srečale z Markom Vozljem. FOTO: OSEBNI ARHIV

Koncert ob 30-letnici

Zagotovo pa jo bodo v živo prestavile 22. marca letos, ko v Oplotnici pripravljajo težko pričakovani koncert, posvečen njihovi 30-letnici. Vesele Štajerke so ves čas aktivne, nekaj premora so imele le zaradi korone, ki je vse glasbenike prisilila v mirovanje, nekaj malega pa zaradi ustvarjanja družin. Nazadnje je, decembra 2022, prvorojenko, hčerkico Sofio, povila Loti.

Vesele Štajerke so ves čas aktivne. FOTO: MOJCA MAROT

Lansko poletje so Vesele Štajerke nastopile na festivalu Pod Pohorjem v Oplotnici, kjer se je pred 30 leti začela njihova pot, s prvimi vajami pri harmonikarki Mojci Črešnar doma. Pri tem se jim je nekajkrat pridružil pokojni Tine Lesjak, ki je Mojco učil igranja na diatonično harmoniko.

Nastopale celo na Sejšelih

Vesele Štajerke so se pozneje preizkusile na številnih festivalih. Med drugim so nastopile na Ptujskem festivalu, kjer so prejele zlatega orfeja, v Števerjanu so postale najboljše debitantke, priznanje so prejele tudi na festivalu v Vurberku, leta 2003 pa so zmagale na festivalu Slovenska polka in valček s polko z naslovom Sreča se vrne.

Marca bodo pripravile težko pričakovani koncert v Oplotnici. FOTO: OSEBNI ARHIV

Prav tako so gostovale na avstrijski televiziji ORF, v oddaji Senik godcev, ki jo je pripravljal Karl Moik, kjer so kot prve pele v slovenščini. Vsi preostali, tudi Avseniki, so namreč peli v nemščini. Prav tako smo lahko Vesele Štajerke videli v celovečernem filmu Varuh meje režiserke Maje Weiss, v katerem so nastopile s skladbo Slovenija najlepši cvet.

Letos bodo spet več na odrih, večinoma po Sloveniji. So pa v svoji glasbeni karieri prepotovale dobršen del sveta, od Evrope do Kanade, gostovale so tudi na Sejšelih, v Avstraliji in Ameriki.