Polfinalist MasterChefa Slovenija ima končno svojo oddajo (FOTO)

Simpatičnega Nika Marolta je širna Slovenija pobliže spoznala v deveti sezoni kuharskega šova MasterChef Slovenija, v katerem se je po številnih izločitvenih testih in ne tako enostavnih preizkušnjah za štedilnikom uvrstil v polfinale. Letos je v MasterChefu sicer slavila ženska, 24-letna Dolenjka Zala Pungeršič, a si Nik zaradi odhoda domov tik pred finalom ni preveč belil glave. Šov mu je odprl nova vrata in razširil obzorja na kulinaričnem področju, mladi Ljubljančan pa se je v zadnjih tednih le odločil, da si bo izpolnil veliko željo in se končno lotil lastne spletne oddaje, v kateri pa se ne vrti zgolj za štedilnikom, temveč skrbi za smeh in dobro voljo.

Letos smo ga spremljali v deveti sezoni oddaje MasterChef Slovenija, v kateri se je odlično odrezal. FOTO: POP TV

Za potrebe lastne spletne oddaje si je omislil veliko mizo, ki jo je postavil v naravo, vklopil kamero in se na zanimiv način lotil snemanja tudi o manj znanih dejstvih, kako izvirno porabiti določeno zelenjavo, tudi tisto malce manj znano. V enem od posnetkov, ki ga je objavil pred časom, je priznal, da si je želel svoj novi začetek zaznamovati na nenavaden način, zato si je tik pred poletjem obril glavo. »To je moj novi začetek in od tu grem naprej. Že dolgo imam željo po ustvarjanju in zdaj imam priložnost, da jo tudi zares izkoristim. Mislim vzeti kamero v roke, iti po svetu, biti doma, kakor koli. Youtube bo moja glavna platforma za vse,« je povedal Nik, ki se je v svojih prvih posnetkih lotil zelene solate, o kateri je povedal, da jo lahko pripravimo na številne načine, prav tako je s sledilci delil napotke, kako enostavno narediti domače vlečeno testo.