Poletje v Radencih bo glasbeno vroče! Nastopili bodo Severina, Novi fosili, Čuki, Popstars in drugi

Čeprav radenskega župana Romana Leljaka številni občani ne gledajo ravno v rožnati luči, mu nihče ne more očitati, da ne poskrbi za različno, zlasti glasbeno zabavo in družabno življenje. Čeprav je bilo že doslej veliko različnih koncertov in zabav brez vstopnine, jih bo letos, zlasti v okviru Radenskega poletja in občinskega praznika, še več.

Doslej so tam za zabavo skrbela zveneča imena, kot so skupina Vigor, Željko Bebek, Let3, Čuki, Nika Zorjan, Žan Serčič, Nina Pušlar, Miran Rudan, Marko Škugor, Lidija Bačić, Klapa Cambi, Domen Kumer in mnogi drugi, letos pa naj bi za zabavo poskrbeli Gibonni, Mladen Grdović, Novi fosili, Severina, Helena Blagne, Tanja Žagar, Popstars, Vili Resnik, Čuki.

Občina Radenci v zadnjih letih veliko vlaga v kulturno in družabno življenje, pri čemer vedno znova privablja uveljavljena imena domače in tuje glasbene scene, zlasti nekatere najbolj priljubljene slovenske in hrvaške glasbenike.