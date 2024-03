Poklon ob stoletnici slovesa

Opera in balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor sta v Dvorani Ondine Otta Klasinc premierno uprizorila redko izvajano Puccinijevo opero Lastovka (La rondine) pod taktirko Simona Krečiča v režiji Huga de Anne. V glavnih vlogah sta nastopila sopranistka Sabina Cvilak in tenorist Max Jota kot francoska kurtizana Magda in idealistični mladenič Ruggero, ki Magdinemu razuzdanemu življenju ponuja alternativo družinskega življenja, prežetega z ljubeznijo. Sopranistka Valentina Čuden in tenorist Martin Sušnik dopolnjujeta odlično zasedbo v vlogah Lisette in pesnika Prunierja.

Direktor SNG Maribor Danilo Rošker in Nevenka Leban Orešič, pianistka ter častna konzulka Republike Litve, sta uživala v predstavi. FOTO: mediaspeed.net

Med obiskovalci smo opazili tudi stand up komičarko Martino Ipša in Janjo Zdolšek Ipša. FOTO: mediaspeed.net

Lahkotno francosko življenje

Lastovka, ki je bila sprva zamišljena kot opereta s praizvedbo na Dunaju, je manj znano delo iz skladateljevega zrelega obdobja. Čeprav se dolgo ni znašla v repertoarjih opernih hiš, gre za fascinantno delo z obilico poskočnih valčkov, lahkotnostjo tona (zlasti v prvih dveh dejanjih) in romantično vizijo Pariza ter obmorskega juga Francije. Vsako od treh dejanj Lastovke prikazuje drugačen vidik francoskega življenja, pa tudi drugačen pogled na naravo ljubezni. Z opero so se v Mariboru poklonili stoletnici smrti italijanskega skladatelja.

V glavni vlogi se je izvrstno izkazal tenorist Max Jota. FOTO: mediaspeed.net