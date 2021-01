Pojavile so se govorice, da so Jadranko Juras vrgli z RTV. Tako odgovarja kulturnica

V oddaji na RTV Slovenija Zadnja beseda je dokaj redno nastopala kulturnica, pevka. Potem pa se je zgodila izjava, s katero se je nekaterim zamerila. Tokrat se ne bomo poglabljali v to, kaj je izjavila in kako je kdo to razumel (lahko pa več o tem preberete v člankih Po pogromu proti njej se je oglasila Jadranka Juras in Ogorčeni Tonin sporoča slovenski estradnici: To je dno dna ), so se pa pojavile govorice, da so jo vrgli z RTV Slovenija oziroma iz oddaje Zadnja beseda, kjer je podajala svoje mnenje.Kaj na to pravi Jurasova? Da na RTV nikoli ni bila zaposlena in da ni izgubila službe: »Sem samozaposlena v kulturi. Oddaja Zadnja beseda ima koncept menjavanja komentatork (z izjemo voditeljice in) in tako sem sama komentatorski stolček menjavala z gospo. Res je, da so me decembra umaknili zaradi javnega linča, vendar je RTV ob napadu Tonina, SV in sindikata stala na moji strani in v zvezi s tem tudi podala uradno izjavo, za kar ji bom hvaležna do konca svojih dni. Lahko bi preprosto izjavila, da se od moje izjave distancira, a je zapisala tako, kot je bilo res.« Dodala je še: »Torej v izogib vsem insinuacijam – mene RTV ni ne odpustila, niti kaznovala, niti vrgla iz oddaje Zadnja beseda. Še se bomo gledali.«