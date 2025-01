Poglejte, koga je obiskal Borut Pahor: Pravi moški hodijo k brivcu, Barbika pa ... (FOTO)

Nekdanji predsednik Slovenije Borut Pahor je med svojo politično kariero pridobil različne vzdevke, eden od najbolj znanih pa je zagotovo Barbika. Verjetno si ga je prislužil predvsem zaradi dejstva, da je bil nekoč model, njegov videz pa je bil vedno skrbno negovan.

Čeprav je bil vzdevek sprva namenjen kot kritika, ga je Pahor pogosto sprejel s humorjem in ni dovolil, da bi ga to zmotilo. Da tovrstnih zadev ne jemlje stvari preveč resno in da se zna pošaliti na svoj račun, je dokazal tudi s fotografijo, ki jo je minuli vikend objavil na instagramu.

Pahor je namreč obiskal kozmetičarko, ob tem pa zapisal: »Pravi moški k brivcu, Barbika na obrazno nego.«