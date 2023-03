Poglejte, kje je danes Slovenka, ki je obnorela Balkan (FOTO)

Privlačna Slovenka Ula Šemole (31) je ena najbolj vročih vplivnic, ki se je pred tremi leti odločila zapustiti Balkan in uživa ​​na eksotičnem Baliju.

Hišo si deli z manekenkami in manekenkami, z vročimi slikami v bikiniju, dih jemajočimi oblinami in neverjetnimi pokrajinami pa pušča brez diha vse svoje oboževalce na Instagramu.

Ula je prišla v središče zanimanja javnosti tudi, ko se je lani na njenem Instagramu pojavil posnetek strastnega poljubljanja z eno najbolj znanih vplivnic na svetu – Svetlano Bijalovo, katere provokativne fotografije vsak dan spremlja več kot šest milijonov ljudi.

Po kontroverznem videu so številni oboževalci razpravljali o tem, da je med njima nekaj več kot le prijateljstvo. In zdi se, da niso bili daleč od resnice.v»Ne moti me, ko ljudje pišejo, da sem v zvezi s Svetom, saj je to na nek način res,« je takrat povedala in razkrila, kakšen moški mora biti, da osvoji njeno srce.

»Moj moški, za začetek, mora imeti m*da, da sploh pristopi do mene in začne pogovor. Rada imam strastne moške. Ki živijo strastno in se strastno poljubljajo. Rada imam tiste moške, ki ljubijo življenje in hkrati živijo 110 na uro. In kar je najpomembneje, obožujem moške, ki so zavoljo ljubezni pripravljeni podreti vse meje,« je priznala Ula.

Vplivnica je pred časom poudarila, da se nima namena vrniti v rodno Slovenijo, poroča Mondo.

Ula kot manekenka na VIP Angelski zabavi na Gospodarskega razstavišča leta 2015. FOTO: Mediaspeed