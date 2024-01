Poglejte, kakšno hišo si je postavil Anej Piletič iz zasedbe BQL (VIDEO)

Zdi se, da sta Iza In Anej Piletič le še par korakov stran od enega najpomembnejših dni v svojem življenju. Iza je svojim sledilcem na družbenem omrežju Instagram razkrila, kako napreduje gradnja njunega sanjskega doma.

Iz posnetkov je mogoče razbrati, da je večji del gradbenih del že za njima in da potekajo že bolj fina dela. Na ogled hiške sta tokrat s seboj vzela tudi svojega štirinožnega ljubljenčka, ki je bil več kot očitno navdušen nad svojim bodočim bivališčem. Razposajeno je tekal po hiši in navihano mahal z repkom.

Mladi glasbenik in njegova žena, ki ima v lasti kozmetični salon, se več kot očitno veselita novega poglavja v svojem življenju in že načrtujeta širitev družine. Pred nekaj tedni je Iza takole zapisala: »7 let nazaj se nisva niti poznala ... Zdaj pa drug drugega prepričujeva, kakšno sedežno bova imela v najini hiši, da je otroci ne bojo takoj znucal'. Najin dom je skoraj končan.«