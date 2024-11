Poglejte, kako so sodelavci presenetili Gregorja Trebušaka, ki po 18 letih zapušča televizijo

Poročali smo že, da Gregor Trebušak zapušča Kanal A. Kot voditelj informativne oddaje Svet na Kanalu A je bil aktiven okoli 15 let, sedaj pa odhaja novim izzivom nasproti.

Odhodu seveda pritiče tudi poslovilna zabava. Trebušak je od sodelavcev poslovil pred nekaj dnevi in to obeležil s fotografijo na instagramu.

Ob tem je zapisal: »Pred davnimi časi je bila ena ekipa (nekaj jih na fotki manjka), ki je rasla in rasla. In se razgubila po svetu. A v času, ko je bila del Sveta, je premikala meje. Vsi ti so mi ogromno ogromno dali! In včeraj so prišli na zahvalno zabavo ob 18-letnici mojega dela na Svet na Kanalu A.«

Dodal je še: »Ker je zdaj tudi zame čas, da grem iz Sveta v svet. Družba, niste bili, ste NAJBOLJŠI!«

Niso mu ostali dolžni

Jasno pa je, da je tudi on na sodelavce naredil velik vtis, saj so ga presenetili s prav posebnim darilom - hudomušno karikaturo, ki ponazarja vse, kar dolgoletnemu novinarju veliko pomeni.

»Takole so me sodelavke in sodelavci videli … v stari in novi vlogi. Podrobnosti in podobnosti so res neverjetne. Ane? Sara Volčič ima izjemno nadarjeno hči! No, sam pa sodelavce, ki imajo dobre ideje,« je zapisal ob fotografiji, na kateri je nasmejan do ušes, v rokah pa drži novo pridobitev.