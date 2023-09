Poglejte, kako se je poročila slovenska olimpijska junakinja (FOTO)

Avgusta je minilo 15 let, odkar so na Kitajskem, v Pekingu, potekale poletne olimpijske igre. Te so bile nadvse uspešne tudi za našo judoistko Lucijo Polavder iz Griž, ki se je domov vrnila z bronasto olimpijsko medaljo. Ravno na ta jubilej pa je naredila še en velik korak v svojem življenju. S partnerjem Urošem Točajem, znanim harmonikarjem in dvakratnim evropskim prvakom, s katerim imata sedemletnega sina Vala Luko, sta se odločila zvezo kronati s poroko. Da bo spomin na Peking in medaljo še bolj slovesen, ga bo zaznamovalo tudi rojstvo nove družinske članice, ki naj bi na svet prijokala v prvih jesenskih dneh.

Prepreka, mimo katere ženin in nevesta s svati nista mogla brez odkupnine.

Dodatno oviro so predstavljala tudi razna dela zahomskih fantov in mož.

Lucija Polavder z družino živi v Pongracu, ki je umeščen med dvema impozantnima in obiskanima hriboma, Kamnikom in Homom. Prav ta hriba in njuna okolica so Luciji nadvse ljubi že vse življenje. Zlasti na Hom se je povzpela že ničkolikokrat in ob tem krepila ljubezen do narave in pozneje tudi fizično in psihično moč za uspešno športno pot, ki se je začela na osnovni šoli Griže, nadaljevala pa pri trenerju Marjanu Fabjanu, s katerim je osvojila bronasto olimpijsko medaljo, pa srebrno na svetovnem prvenstvu, na evropskih pa eno zlato in srebrno ter pet bronastih. S temi dosežki je postala najuspešnejša športnica v Krajevni skupnosti Griže in nadvse priljubljena oseba v svoji bližnji in daljni okolici. Še posebno so nanjo bili ponosni njeni najbližji, sorodniki, sosedi in prijatelji, ki so jo bodrili in z njo proslavljali. Z njo pa so mnogi bili tudi ob tem pomembnem življenjskem dogodku.

Šranga in gasilski slavolok

A vse ni šlo tako gladko in brez presenečenj, saj je bodoča zakonca in svate na poti k poroki nedaleč od doma pričakala lesena ovira s številnimi možmi, ki so ob glasbi harmonike opravljali najrazličnejša kmečka in druga dela. Nalagali so drva na prikolico, klepali koso, se pomenkovali in tudi nazdravljali. Nadaljevanje poti je bilo tako onemogočeno, bodoča zakonca in svatje pa so morali izstopiti iz avtomobilov in začeti pogajanja.

Bolj prijetno in osvežujoče presenečenje so jim pripravili gasilci iz Griž in Matk.

Mladoporočenca s pričama in duhovnikom Vladom Bizjakom

Zahomski fantje in možje s Sandijem Pinterjem na čelu, ki so se odločili, da svoje Lucije ne pustijo v zakon brez primerne denarne odškodnine, so bili trdni pogajalci. Po številnih prigovarjanjih in uspešno prežaganem hlodu s staro ročno žago so se omehčali in se zadovoljili z denarjem v višini okrog 2000 evrov, ki so ga v pehar dali ženin, priči, starši in drugi svatje. Na koncu so nazdravili in karavani avtomobilov omogočili, da se je lahko odpeljala naprej. S tem presenečenj še ni bilo konec, saj jih je le kakšnih 300 metrov nižje pričakal vodni slavolok, ki so ga v počastitev Lucije in Uroša pripravili člani PGD Griže in PGD Matke.

Lucija in Uroš sta se odločila, da svoje večletno skupno življenje poleg uradne poroke pred matičarjem in pooblaščencem kronata tudi s poroko v cerkvi sv. Neže v Libojah, kjer ju je poročil duhovnik žalske župnije Vlado Bizjak. Po cerkvenem obredu, kjer sta svojo vlogo imeli tudi poročni priči Urošev prijatelj Andrej Kramžar iz Hrastnika in Lucijina prijateljica Maja Šuster iz domačih logov, sta se zakonca s svati odpeljala na izletniško kmetijo Kotar, kjer sta sledili še civilna poroka ter zabava.