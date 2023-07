Poglejte, kako je zmagovalka MasterChefa kuhala v domači vasi (FOTO)

»Če bi gledal začetek oddaje, bi bila Zalina zmaga presenečenje. Potem ne več. Zelo je napredovala in se razvila. Pokazala je izjemno znanje. Nas pa je presenetila in navdušila že v prvi oddaji, ko je pripravila kumare v omaki. Osnovna kmečka jed, ki je bila res dobra,« je bila le ena od pohval, ki smo jih slišali minule dni v Šmarjeti. Prišla je iz ust Marka Vertačnika, ki je bil eden od udeležencev letošnjega MasterChefa. Prišel je na Dolenjsko (skupaj z Lucijanom Lipovškom je pekel slastne pice z drožmi), kamor ga je povabila domačinka, letošnja zmagovalka šova, 24-letna Zala Pungeršič z Vinjega Vrha pri Beli Cerkvi. Občina, ZTKŠ Šmarješke Toplice in Društvo podeželskih žena in deklet Bela Cerkev so skupaj z Zalo pripravili dogodek na osrednjem šmarješkem trgu, kjer so lahko zbrani uživali v specialitetah, ki so jih pripravili letošnji udeleženci kuharskega šova, bilo jih je kar deset! Pogovor z Zalo smo začeli pri kumaricah. »Kumare so bile res odmevne, še danes dobivam največ vprašanj za recept te jedi. Priprave me je naučila žal že pokojna stara mama Marija,« pove Zala Pungeršič, ki je imela tistega popoldneva veliko dela, a je pri tem neizmerno uživala.

Trebanjka Sabina se je predstavila s sladicami.

Gorenjsko-posavska naveza, Marko in Lucijan, je pekla pice.

To preprosto dekle je bilo med svojimi, kjer se je naučilo manir, skromnosti, spoštovanja, a tudi tega, da je treba izkoristiti priložnost, ko se ta ponudi. Vse to Zala premore. »Nisem pričakovala toliko ljudi, sem pa zelo vesela, da je trg poln. Imela sem idejo, da povabim udeležence šova. Vesela sem, ker me občina podpira in mi stoji ob strani, vem, da se lahko zanesem nanje,« je bila nad gnečo in pozornostjo navdušena Zala. Okoli njene stojnice, kjer je združila moči s prijateljico in konkurentko v finalu, 29-letno Anjo Fir, je bila ves čas velika gneča. »Pripravili sva burger, ki ni običajen, saj je bila v njem trgana divjačina, dodali sva brioš, malce solatke in okisano čebulico,« je Zala razkrila, s čim je razvajala soobčane. Vmes je morala tudi prekiniti delo, saj jih ni bilo malo, ki so ji hoteli čestitati ali pa le zaželeti vse dobro. Kako dalje, jo vprašamo. »Zelo sem ambiciozna, a bi rada šla naprej počasi in strukturirano. Menim, da bom ostala v lokalnem okolju. Nikoli pa človek ne ve, kam ga lahko pot odpelje,« je priznala, vmes pa ji je domači župan Marjan Hribar izročil občinsko priznanje. »Veseli in ponosni smo na Zalo in dogajanje na trgu. Že na polovici MasterChefa smo se z njo dobili in jo povabili k sodelovanju. Lahko povem, da bo postala kulinarični obraz naše občine. Želimo ji dati neke vrste priznanje in zavetje pri prvih korakih. Trudili se bomo, da skupaj naredimo čim več dobrih stvari,« je pristavil Hribar, ki je s prijatelji nazdravil s cvičkom. Za prijetno vzdušje je v prvi vrsti poskrbela narava. Nekaj po 17. uri se je pripravilo k hudi nevihti, čez trg je nekajkrat močno zapihalo, a to stojnic in obiskovalcev ni premaknilo ali prestrašilo. Potem je nevihto le odneslo proč, svoje pa sta za piko na i dodala pevka Talia in kitarist Matic Smolnikar.