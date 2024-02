Poglejte, kaj si je v Dubaju zakuhala Petra Parovel

Priljubljena slovenska vplivnica in podjetnica Petra Parovel mnogo Slovenk navdušuje s svojimi športnimi oblačili. Trenutno pa svoje sledilce navdušuje s posnetki iz Dubaja. Kot je pokazala na fotografijah in videih, je z družino nastanjena v apartmaju v hotelu Emaar beachftront appartments tik ob obali, kjer ima razgled na sloviti arhipelag v obliki palme Palm Džumeira.

Seveda pa je najlepši razgled v takem mestu, če si dovolj visoko. Tako je Petra rezervirala nastanitev v višjem nadstropju, pri tem pa pozabila vzeti v račun svoj strah pred višino. Tako je na posnetku, ko s hčerko raziskujeta nastanitev, slišati njen globoki vdih, ko hčerka teka po balkonu, ki ima le stekleno ograjo. Predstavljamo si, da tega nekomu s strahom pred višino res ni lahko opazovati. Zato ji je kot skrbna mama že želela nekaj prepovedati, pa se je zaustavila in rekla le: »Evo, že težim. Nisem vkalkulirala pri rezervaciji nastanitve moje ...«

To je balkon njihovega apartmaja. FOTO: Zaslonski Posnetek

Ni pa vse zlato, kar se sveti. Petra je namreč še potožila, da je v Dubaju zelo pihalo in da so s sosednjega bloka letele stvari z balkonov, med njimi blazine.

Zdaj pa napišimo le še nekaj informacij o arhipelagu Palm Džumeira, na katerega gledajo Petra in njena dva. Otoki v obliki palme so dubajsko obalo podaljšali za kar 520 kilometrov. V Dubaju poskušajo svetlo prihodnost zgraditi z luksuznim turizmom. Popotnike, željne blišča, privabljajo z megalomanskimi objekti, kot sta, denimo, najvišja stolpnica na svetu in seveda orjaški umetni otok v obliki palme. Otok je tako masiven, da so si pri gradnji pomagali kar s satelitskimi slikami. Če bi iz vsega tega peska in skal zgradili dva metra visok zid, bi bilo toliko materiala, da bi trikrat obkrožili Zemljo, poroča CNN.