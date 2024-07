Poglejte, kaj se v resnici dogaja za kamero med snemanjem kuharskega šova (VIDEO)

Pop TV je na družbenem omrežju TikTok razkril nekaj podrobnosti s snemanja kuharskega šova Masterchef, ki je prejšnji teden dobil zmagovalca.

Med drugim so sodniki spregovorili o tem, ali drži, da imajo vse napisano oz. vnaprej določeno, kaj govorijo v oddaji. Kot je dejal Luka Jezeršek, imajo v uvodnem delu, dokler ne zaženejo ure, stvari napisane, »saj pač delajo televizijo«. »Potem sledi kuhanje in tam imamo določene teme, ki jih moramo pokriti. Kaj se kuha, kako se kuha, ali gre jed v pravo smer. To je stvar nas, stroke,« je dejal.

Komentarji niso vnaprej načrtovani

»Vsi komentarji, vsa okušanja, to so sodniki,« je dejal Karim Medjadi. Pritrdila sta mu tudi Jezeršek in Mojmir Šiftar. Vse, kar tekmovalcem povemo, povemo iz svojega strokovnega znanja, z dobrimi nameni, da se naučijo, je dejal Mojmir in poudaril, da ni nič zrežirano.

»Na koncu sledi razglasitev, kjer je seveda treba določiti, kdo kaj pove, v kakšnem zaporedju, v kakšni intenziteti ...« je zaključil Jezeršek.