Poglejte, kaj počne mama Luke Pangosa, zmagovalca MasterChefa

Karmen Pangos pomaga ljudem pri odkrivanju in razvoju potencialov, vsekakor pa ne pozablja niti na svoje.

Njen življenjepis je izjemno bogat. V treh desetletjih se je njena poslovna pot oblikovala v različnih korporacijah v gospodarstvu, začela je kot komercialistka v prodaji in se skozi leta razvijala skozi različne vloge, do generalne direktorice in danes predsednice uprave.

Na tej poti jo je srečala tudi bolezen, ki je na glavo postavila njeno življenjsko perspektivo in prioritete. Verjame, da se naš osebni razvoj nikoli zares ne konča, da v tej smeri nekaj dela prav, pa kaže tudi njena življenjska pot.

Vaša karierna pot je impresivna, po njej pa ste stopali precej sistematično. Ste se v vlogi vodje videli že na začetku svoje poti?

Absolutno ne. Začela sem tako zelo na začetku, vedela sem, da bo ta pot dolga in strukturirana. Bila sem zelo skromna in z malo samozavesti. Zavedala sem se pomembnosti nabiranja izkušenj, rasti, učenja in raziskovanja, pomembno mi je bilo, da najprej pokažem rezultate. Res pa je, da sem vedno sanjala o tem, da bom nekoč uspešna poslovna ženska, ki je rojena za velike stvari. Morda je tudi ta želja botrovala temu, da sem bolj usmerjeno sledila temu cilju. Vsekakor pa je bila moja pot zelo razvojna, zato je moja podlaga čvrsta ...