Poglejte, kaj je znani kuhar naredil Kuljajevi (VIDEO)

Voditeljica Jasna Kuljaj že nekaj leto vodi zabavno oddajo Pri črnem Petru. Tam se vrstijo različni gostje in zadnjo sezono Kuljajeva izbira sovoditelja in v oddaji se ji je pridružil tudi priljubljeni slovenski kuhar Lojze Čop. V enem izmed prizorov sta se znašla za bogato obloženo mizo in Čop je voditeljici ponudil slastno sladico v lončku.

Vse skupaj pa se je zapletlo, ko ji je želel hrano spraviti v usta, saj se Jasna ni mogla zadržati in je bruhnila v smeh. Prizor so morali ponavljati kar petkrat, ko jim je končno uspelo. Vse skupaj so delili tudi na facebooku in posnetek si lahko ogledate spodaj.

Doslej so se za to mesto že potegovali zmagovalec resničnostnega šova Exatlon Franko Bajc, televizijski voditelji Jure Godler, Klemen Bučan in Taiji Tokuhisa.