Pobeg sredi korone

Letošnji grški tris otokov bo najbrž splaval po vodi.

Njihova najljubša destinacija je Grčija.

iz priljubljenega tria Bepop se je z družino zaradi korone pridno držala predpisov, kljub temu pa počitnic niso izpustili. Bili so na Hrvaškem, s partnerjempa sta si privoščila podaljšan vikend na drugi strani Jadrana, v Italiji. Kot se pošali, si ga je zaslužila. Na radiih ima trenutno namreč kar tri nove skladbe. S Sopranos poje Ukradi me nazaj, kot članica Bepop je zposnela duet Ženska, Bepop pa pojejo tudi novo temo delovne akcije Verjamem v dobre ljudi. Oddih, čeprav kratek, se je izplačal.S Primožem sta se podala v Lignano. Destinacija ni bila naključje, saj je Alenka tam že bila delovno, s skupino Sopranos. Slišala je že več lepih počitniških zgodb iz tega italijanskega mesta, potem pa so s skupino Sopranos tam imeli fotografiranje. »Takrat sem si rekla, da bi bilo lepo, če bomo kdaj tja šli na počitnice. In evo, sva šla s Primožem. Hčerki sta šli na vikend počitnice k starim staršem, midva pa sva si vzela tri dni zase,« pravi.Tri dni morda za koga ni veliko, Alenka in Primož pa sta uživala. »Najbolj všeč mi je bil mir. In pa to, da sva si po vseh skupnih mesecih doma splanirala teh par dni in šla nekam čisto sama. V času, ko ni bilo omejitev, so bili vsi vikendi tako ali drugače zapolnjeni z raznoraznimi obveznostmi, ali sem imela nastope ali je bil Primož službeno odsoten. Ko pa je končno prišel prosti vikend, nisem imela srca, da greva nekam sama brez punc. No, na koncu sva na kratko le skočila. Vsekakor pa imamo v načrtu, da Lignano obiščemo tudi skupaj,« pravi. Ni bilo gneče, čeprav je Lignano priljubljena počitniška točka. »Hotel je lepo urejen, v notranjosti so bile obvezne maske, hrana odlična. Bilo je lepo, vendar se je čutilo, da je malo drugače, da se je nekaj spremenilo.«Pandemija je prekrižala tudi njihove dopustniške navade. »Med letom so moji vikendi precej zasedeni. Med tednom sem v službi, otroci v šoli in vrtcu, zato proste dni izkoristimo za obiske starih staršev ali pa kakšen obisk toplic, enodnevni izlet, še najraje na Gorenjsko. Poleti pa si privoščimo prave počitnice, po navadi v nam ljubi Grčiji. Najamemo vozilo in v 14 dneh zamenjamo vsaj tri namestitve in delamo izlete, uživamo v domači kulinariki, kdaj tudi sami skuhamo. Letos smo imeli v načrtu obiskati tri grške otoke, vendar trenutno ne kaže, da bomo načrt izpeljali,« si Alenka ne dela utvar.Grčija jim je najljubša, na listi želja pa je tudi še kaj drugega. Ko se bodo razmere umirile, je na vrhu seznama London. »Obvezno Harry Potter bus tour! Velika želja je potovanje po Ameriki, ampak za to bomo morali še počakati, da najmlajša zraste. S Primožem sva pred leti že bila v New Yorku, kjer smo Manhattan v petih dneh prečesali po dolgem in počez. Tokrat pa imamo željo iti na Florido, kjer bi obiskali prijatelje in nekaj zabaviščnih parkov v bližini, nato pa z avtom do New Yorka. Imam že precej dodelan načrt.«