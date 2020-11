Po koncu Masterchefa završalo: Vse je bilo zrežirano

Sinoči so se v velikem finalu kuharskega šova Masterchef prvič pomerili trije tekmovalci, a zmagovalec je bil eden. Na koncu je slavil. Sodeč po komentarjih na družbenih omrežjih, je zaslužil zmago, a sta imeli tudi obein) med gledalci veliko podpore.Med komentarji so se, kot veli že običaj, pojavili tisti, ki trdijo, da je bil šov zrežiran do te mere, da je bila zmaga »nastavljena«, a večinsko mnenje je na koncu prevladovalo, da je Žan vendarle pokazal vrhunsko kuharsko znanje in si zmago še kako prislužil.Objavljamo komentarje s facebooka (nelektorirano): »Se mi zdi, da je prvič brez dvoma zmagal tisti, ki je najboljše kuhal od začetka do konca, bil na največ balkonih, pomagal največ tekmovalcem in bil tudi v očeh gledalcev gladko glavni favorit Men osebno pa je že od samega začetka (kljub temu, da mi je večina bla zlo simpatičnih) najbolj všeč bila sicer Kaja Balentič, ker sem začutil res največjo željo in strast. (čeprav vem, da je bila čist pri vseh močna želja). Ni bla niti malo naduta, mela je zdravo mero tekmovalnosti in zdi se mi, da si je vedno največ drznila in tvegala. Kaja glavo gor,...in vem, da bomo tut o teb še velik slišal Vseeno pa se mi zdi, da je Žan trenutno boljši kuhar tko tehnično in kar se tiče kuharske širine in je zasluženo zmagal. Bravo Žan,.... prvi Ljubljana represent zmagovalc Čestitam pa seveda tut vsem ostalim tekmovalcem za borbo,...in super vas je blo gledat,...v dobrem in slabem Z vami sem tut sam podoživel svoje trenutke in vem, da je to izkušnja, ki jo ne pozabiš. Super ste in se vidimo, ko se srečamo,...in kakšno na skupno izkušnjo rečemo.«: »MasteChef naj bi bil ja za amaterske kuharje - Źan pa je profesionalec, z gostinsko izobrazbo. Meni to dejstvo ne sporoča drugega kot to, da je bil cel šov organiziran in izpeljan posebej zanj.«: »Gledano na celotno sezono skupaj Žan zasluženo a finale je vedno posebna tekma. Tako je to tudi v športu, igra se začne znova z nič proti nič. Je res, da smo mi le gledalci, ne okušamo, ne vidimo ozadja, tistega kar je bilo izrezano. Za moj okus finala je bila Kaja boljša le pri glavni jedi kot je pripomnil Karim, je manjkala večja količina priloge, ampak vrhunska kuhinja je mnogokrat čudna.«: »Kakorkoli iz gostinske sole ne pridejo s takim kuhanjem , sigurno ne!!! To je stvar kasnejsega razvoja ... poklon obema.«: »Gostinec ali ne, to je bil masterchef, na kar so se morali pripraviti vsi udeleženci! Amaterski ali izkušeni.. eni pravijo, d je blo zrezirano, drugi drugače, no, tudi sam rad kuham in kolikor sem lahko sem. Spremljal in ja, niso bili lahkotni izzivi, rad bi videl tiste največje tako imenovane "klepetulje na kavču" ko imaste toooolikoooo za povedat, ajde! Probajte si sami, če imate toliko pojma o kuhi pa da vas vidim, najlažje je gobcat ipd. Nebom rekel, da znam vse skuhat, ampak pač zmago privoščim marsikomu, a zaslužil si jo je žan, na pošten način.«: »Iskrene čestitke Žan, zmaga res zaslužena, bil si od vsega začetka najboljši in favorit za zmago. Čestitke tudi Kaji, tudi ona je bila super. Velik poklon sodnikom, da so bili korektni pri ocenjevanju in zmago dodelili pravično.«: »Vedla sem da bo tako. .zlat decko si, od vsega zacetka si moj favorit, vsaka ti cast. Naj te slava ne pokvari, ostani to kar si.«: »Zasluženo. Zoprn mi je, ker deluje vzvišen, nasmejala sem se pikrim komentarjem, ampak kuhal je pa ko profesionalec od štarta. Bravo!«: »Iskrene čestitke, resnično ste si zaslužili, masterchef Žan! Znanje, potrpežljivost in lepo vedenje so vas pripeljali do tega. Želim vam, da dosežete mnogo in še več. Upam, da bomo kdaj imeli priložnost jesti jedi izpod vaših rok.«: »Po dolgem času vsaj nekaj zasluženo ceprav sta bila oba dobra v finalu.«: »Čestitke ,zasluženo predlagam pa, da s Kajo odpreta svojo gostilnico "Venera in Mars" užitek vaju je bilo gledati kako skupaj kuhata in se med kuho razumeta in sodelujeta.«