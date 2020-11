Finale MasterChefa: po hudem boju sladica odločila o zmagovalcu (FOTO)

Kaja B. je dejala, da je želela narediti nezemeljsko sladico, tako noro, kot da ni iz tega planeta. FOTO: Voyo

Pisma od doma

Sorodniki so izbrali glavno sestavino jedi

Predjedi: ribji brodet proti korenčkovi juhi in gnezdu iz mladega graha

Točke za predjed: Žan 25, Kaja J. 17 in Kaja B. 22 točk

Kaja J. prva zapustila finale

Zmagovalec MasterChefa. FOTO: Voyo

Jest bom samo rekel, kje je moja mama. To je taka sreča, tako zadovoljstvo. Tle sem kri scal, kuhal ponoči.

Za superfinale sladica po lastni presoji

Kokosov biskvit v soku višenj ali pistacijina panakota?

To je taka sreča, tako zadovoljstvo. Tle sem kri scal, kuhal ponoči. FOTO: Voyo

Zgodil se je veliki finale kuharskega šefa MasterCef Slovenije . Prvič v zgodovini šova so se v njem pomerili 3 tekmovalci.in dve, Kajain KajaDa bi malce omilli napetost med tekmovalci so jih na samem začetku čakala pisma njihovih domačih. Tako je Kaja J. v smehu in solzah dejala, da sploh otroci komaj čakajo, da pride domov, da ne bodo jedli le hrenovke. »To finale je zate nagrada«, so ji sporočili.Kaji B. pa so sporočili, da so vsi ponosni nanjo, da je v šovu in da so veseli, da je našla nekaj, kar jo tako veseli. »Dokazala si da nič ni ne nemogoče, če v to verjameš«.Žan pa je pismo napisal brat. »Bodi osredotočen in ohrani mirno glavo«, mu je sporočil. A to ni bilo vse, saj so se jim sorodniki javili tudi preko videoposnetkov.So pa sorodniki tekmovalcev zbrali tudi sestavino za vsakega finalista, ki jo lahko porabijo v predjedi ali pa v glavni jedi. Kaja J. je dobila srnin hrbet, Žan goveji flenk steak, Kaja B, pa škampe.Najprej so imeli tekmovalci 40 minut za pripravo predjedi in se tako borili za največ mogočih 60 točk. Kaja B. je tako pripravila francoski ribji brodet s škampi, tuno, poširanim jajcem in kaviarjem. Kaja J. se je odločila za kremno korenčkovo juho s kremo iz zelene, zdrobovim žličnikom s kranjsko klobaso in hrustek kranjske klobase. Žan pa je pokazal gnezdo iz mladega graha in omako iz škampovih oklepov ter škamp z vasabijem.Med ocenjevanjem predjedi so se tekmovalci posvetili pripravi glavne jedi. Med kuhanjem pa so sodniki šli do tekmovalcem in vsakemu posebej razkrili koliko točk so dobili za predjed. Tako je Žan s predjedo dobil 25 točk, Kaja J. 17 in Kaja B. 22 točk.Nato je sledila predstavitev glavnih jedi. Tako je Kaja J. pripravila srni file povaljan v bučna semena in sezam, omako iz brusnic, cimenta in janeža, skutin štrukelj s korenčkovim pirejem ter pastinakov pire jabolkom. »Zelo lepo si spekla meso, želel pa bi si več igrivosti, manjka pa finalna klofuta", je bil jasen. Žan je pripravil flank steak z omako iz gorčičnih semen, vina, medu in borovnic in zmečkan grah pokrit z ostrigarji.»Pri postavitvi sem pričakoval več, a steak je pripravljen vrhunsko, so mi pa všeč tudi ostrigarji,« je ocenil. »Zakaj ni več,« se vprašal tudi Bine. Kaja B. pa se je odločila za pečeno raco s pesino in robidovo kremo, čokoladno omako, zeleno jabolko ter koromač s citrusi.»Zelo lepo pečena račka, čokolada me je pozitivno šokirala,« je bila Binetova ocena. In kaj so pokazale ocene sodnikov po seštevku ocen za predjed in glavno jed: Kaja J. zbrala 35 točk, Žan 45 in Kaja B. 44 točk. Zato je Kaja J. tik pred ciljem zapustila finale in v superfinalu sta se pomerila Žan in Kaja B.pa je za superfinale pripravil prav poseben izziv. Superfinalista sta morala namreč pripraviti sladico po svoji presoji in sama izbrati sestavine, recepture in postopke. A vseeno so Žanu in Kaji B. dali zlato čokoladno kroglo.In za končno odločitev sta pred sodnike prinesla vsak svojo čokoladno kroglo. »Na eni vidimo norost, mladost, razigranost, na drugi resnost, zrelost,« je Karim opisal izdelka. Kaja B. je dejala, da je želela narediti nezemeljsko sladico, tako noro, kot da ni iz tega planeta. Pripravila je kokosov biskvit v soku višenj, žele z limono, sladoled s piškotkom, jogurtov mousse, toffee karamela z višnjo, bela čokolada ter sladko kisle rože. Žan pa je dostavil pistacijino panakoto z vanilijo in jagodnim nadevom, jagodni sorbet z meto in čilijem, mandljev biskvit z olivnim oljem ter flambirano jagodno omako s konjakom.Po podeljenih ocenah za sladico je bilo stanje točk naslednje: Kaja B. je dobila 66 točk in Žan je na koncu zbral 70 točk in tako postal zmagovalec šeste sezone MasterChefa Slovenije. Poleg pokala je Žan pobral tudi denarno nagrado 50.000 evrov.In prvi komentar zmagovalca je bil: »Jest bom samo rekel, kje je moja mama. To je taka sreča, tako zadovoljstvo. Tle sem kri scal, kuhal ponoči«.