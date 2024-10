Po izgubljenem dvoboju na Kmetiji: Igorja v hlevu pričakalo neprijetno presenečenje

Iz resničnostnega šova Kmetija je po dvoboju z Ines Dužič izpadla Laura Beranič. Dekleti sta se pomerili v igri Uprezi mišice, pri kateri je treba na stojalo obesiti tri podkve, ob tem pa držati svoj del konjskega komata. Po končanem dvoboju se je morala oranžna družina, ki je bila poražena, preseliti v hlev. Tam pa je Igorja Mikiča pričakalo neprijetno presenečenje, ki so mu ga zaradi njegove izjave v mini areni pripravili Žiga Mohar, Tim Novak in Stanislav Travnikar.

Igorja so v hlevu pričakale nalakirane rokavice in napis »alfa«, ki je bil narejen iz kravjih iztrebkov. Igorja to ni vrglo iz tira. »To več pove o njih kot o nas,« je povedal in dodal, da se na takšne ljudi požvižga.

Tudi v hiši je bilo sicer zanimivo, saj se je tam zgodil prepir. Timu namreč ni bilo všeč, ker so se tekmovalke vmešavale v to, kje bo spala Nuša in kje on. Zagotovo bo v prihodnjih epizodah Kmetije še zelo pestro.

Gost v ŠOKkastu

Igorja smo nedavno gostili v ŠOKkastu, kjer je bil zelo zanimiv sogovornik. Če vas zanima, kaj nam je povedal, vas vabimo, da si na naši spletni strani pogledate podkast.