Plestenjak sporočil slabo novico: Zelo mi je žal, a nič ne morem

Glasbenik Jan Plestenjak, ki je te dni naznanil lepo novico, da se je zaljubil, je pravkar sporočil še slabo novico za oboževalce, in sicer da petkov koncert na Ptuju odpade. Razlog je bolezen, ki ga je doletela.

»Dragi moji, v ponedeljek sem zbolel in sem na antibiotikih. Ptujski koncert 22. decembra se prestavlja za en teden na 29. december. Vidimo se v Cankarjevem domu in na Ptuju naslednji teden. Zelo mi je žal, ampak kot vsi tudi jaz kdaj zbolim in nič ne morem. Veselim se vas, Jan,« je sporočil oboževalcem na instagramu.

Kot je znano, bosta to še zadnja Janova koncerta, preden se za eno leto poslovi z odrov. Kot je dejal, potrebuje malo oddiha, zato si bo vzel eno leto dopusta.

V tem času si bo 50-letni pevec zagotovo nabral dovolj nove energije za ustvarjanje novih skladb in se lahko posvetil svoji novi ljubezni Tadeji Majerič.