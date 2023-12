Pevec skupine Joker Out je postal tudi filmska zvezda

Srednja šola je za številne med nami eno najlepših pa tudi najbolj travmatičnih obdobij v življenju. Vsaka ljubezen se takrat zdi strašno usodna, hkrati pa je to tudi čas, ko začnemo raziskovati in odkrivati različne oblike medsebojnih odnosov. In sami sebe.

Čas je že bil, da dobimo nov slovenski film, ki te sladke tegobe prikazuje tako, kot jih doživljajo sedanje generacije mladih. V teh prazničnih dneh pred začetkom novega leta v naše kinematografe prihaja komedija z naslovom Kaj pa Ester?, ki jo je režiral Tosja Flaker Berce, v njej pa med izjemnimi mladimi igralkami in igralci, kot so Katja Predan, Diana Kolenc, Filip Mramor, Veronika Železnik, Suzana Krevh in Mila Peršin, igra tudi Bojan Cvjetićanin, pevec skupine Joker Out, ki nas je letos zastopala na izboru za Pesem Evrovizije, trenutno pa osvaja koncertna prizorišča po vsej Evropi.

Bojan Cvjetićanin igra eno vidnejših vlog.

Film je nastal v produkciji Temporame, združenja mladih filmskih ustvarjalcev, ki drug z drugim delijo svoje znanje in se podpirajo pri umetniškem udejstvovanju. V njem kot ustanovitelj scenaristične delovne sekcije deluje tudi scenarist in režiser filma Tosja Flaker Berce. V

liku Blaža se je kot igralec vtisnil v spomin gledalcev filma Prasica, slabšalni izraz za žensko, kot scenarist in režiser pa je podpisan pod kratke igrane filme Randam, Huda si in Najboljša prijatelja: Crossy Road. Film, ki se z današnjim dnem odpravlja na pot po slovenskih kinematografih, je zelo pristen, pa tudi izjemno luciden prikaz srednješolskih ljubezni, kot jih doživljajo sedanje mlajše generacije.