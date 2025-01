Slovenska pevka razkrila nov talent – ne boste verjeli, kaj je ustvarila!

Petra Zore je resnično vsestranska, ne le na področju glasbe, kjer je uspešna tako na odru kot v vlogi učiteljice, rada se preizkuša tudi v vseh vrstah drugih reči. Pred časom se je po mnogo letih denimo opogumila in ponovno stopila na smuči, posledično pa vzljubila zimske radosti in gibanje na snegu in svežem zraku.

Zdaj pa se je lotila povsem drugačnega hobija, ki jo je ponovno popeljal med štiri stene, z njeno ljubeznijo do glasbe pa ima skupno to, da je prav tako ustvarjalen. »V meni je že leta rasla želje, da glasbi dodam še slikanje,« je zapisala Petra Zore in s sledilci delila fotografijo, na kateri ponosno drži čudovito umetnino, ki je nastala pod njenimi prsti.

Očitno pa jo je ustvarjanje s čopiči in barvami tako prevzelo, da se ena od sob njenega doma že počasi spreminja v slikarski atelje. Kot je še dodala uspešna glasbenica, ki smo jo lahko spremljali tudi v šovu Znan obraz ima svoj glas, je bil začetek najtežji, zdaj pa da se že veseli nadaljnjega ustvarjanja.

»Kdo ve, mogoče kdaj naslikam tudi naslovnico svojega glasbenega albuma,« je zaključila zapis. Glede na to, kako pogumno in uspešno je zakorakala na slikarsko pot, je želja več kot uresničljiva.