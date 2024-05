Petra Kerčmar in Jani Muhič razkrila, kaj se v studiu dogaja med oglasi (VIDEO)

Priljubljeni voditeljski par Petra Kerčmar in Jani Muhič sta za POP šov spregovorila o zakulisju snemanja informativne oddaje 24 ur. Kerčmarjevo in Muhiča, ki sta dobra prijatelja tudi v zasebnem življenju, je Blaž Vižintin med drugim vprašal, kaj ustvarjalci oddaje običajno počnejo med oglasi. »Joj, ko bi ti vedel ... « je dejala Petra, Jani pa je voditeljski kolegici ob tem dejal: »Prosim te, ne mu tega povedati.«

Voditelja sta se nato nekoliko zresnila in razkrila, da čas med oglasi izkoristita za klepet, velikokrat pa se tudi malo pošalita. »Dobro se razumeva in vedno malo 'počvekava' o dnevnih dogodkih,« je dejala Petra, Jani pa jo je dopolnil: »Zelo resno bom odgovoril. Glede na to, da veliko poročamo o žalostnih, tragičnih zgodbah, pa tudi pozitivnih, potrebujeva čez dan v redakciji in tudi tukaj (za voditeljskim pultom op.p.) malo dobre volje, šale, da potem človek lažje pokompenzira. Pohecava se, nasmejeva, snemalec kakšen nov vic pove ...«

V sproščenem pogovoru so govorili tudi o tem, ali sta kdaj razmišljala o tem, da bi dala odpoved. Medtem ko je Petra na to odgovorila negativno, je Jani priznal, da je pred leti razmišljal o tem.