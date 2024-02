Partljičeva komedija ruši rekorde (FOTO)

Tone Partljič je komedijo Pesnikova žena prihaja napisal leta 1989, torej ob začetku konca razpada nekdanje skupne države. Gre za komedijo, v kateri zavist in bolestna želja po uspehu, torej po osvojitvi najvišje literarne nagrade, Ribičeve nagrade, Melanijo Mlakar, ženo povprečnega pesnika Jožeta Mlakarja, spremenita v noro divjakinjo. Njun družinski prijatelj in pesnik jo je namreč osvojil, zato si Melanija, osrednji lik poldrugo uro dolge komedije, vtepe v glavo, da mora literarna nagrada priti tudi v njun dom, pri tem pa ne izbira sredstev.

Predsednik društva Stanko Zorec v družbi igralke Miše Zorec

Vesna Glavendekić in Nelly Leva sta predstavo že uvrstili v letošnji jubilejni program Letnega odra Ruše. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Kot režiser se je tokrat proslavil Gregor Antoličič, ki je zgodbo priredil in aktualiziral, igra pa jo amatersko Kulturno društvo Pekre-Limbuš. Za slednje je na četrti razprodani predstavi v domačih Pekrah tudi sama predsednica republike dr. Nataša Pirc Musar dejala, da so jo ves čas spravljali v smeh ter da niti pomislila ni, da gre za naturščike.

Predsednica republike dr. Nataša Pirc Musar v družbi ansambla KD Pekre-Limbuš. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

KD Pekre Limbuš so dejavni že 70 let, vendar so dejavnost oživili pred 18 leti z vsaj eno predstavo na leto. Predstava Pesnikova žena prihaja je bila razprodana petkrat zapored, kmalu pa sledijo gostovanja po Štajerski.