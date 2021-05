Pahorja nagovoril z vklenjenimi rokami

Skrajni čas je, da se zazremo v zgodovino in se končno nekaj naučimo na napakah naših prednikov!

»Ko sem razmišljal o glasbeni točki, ki bi bila prazniku in kraju primerna, sem čutil veliko odgovornost do vseh nas, ki nam je že več kot leto odvzeta pravica do dela. Nemoralno in izdajalsko do ljudi, ki smo se znašli v tej godlji, bi bilo, če bi na tako pomemben dan, ki je posvečen vsem delavcem in njihovim pravicam, enostavno stopil na oder in se pretvarjal, da je vse v redu.«»Do koronakrize, ko nas je družba potrebovala, da podpiramo najrazličnejše dobrodelne akcije ter se odpovedujemo svojim honorarjem, smo bili vedno prvi na seznamu, zdaj pa smo že več kot eno leto potisnjeni daleč v ozadje in imamo občutek, da bi vodilni v državi najraje videli, da izginemo.«»To si lahko privoščim, ker sva s partnericov preteklem letu ogromno naredila, da bi pripomogla k normalizaciji v državi. V času največjega pomanjkanja zaščitne opreme, ko je bil narod prepuščen samemu sebi, smo v skupni akciji Maske za vse v sodelovanju z blagovno znamko More Than Beauty in podjetjem DEWESoft ter preostalimi zasavskimi prostovoljci v enem mesecu razrezali, zapakirali in na slovenska gospodinjstva odposlali oziroma donirali za več kot 250.000 pralnih mask kakovostnega materiala, da so si jih ljudje po priloženih navodilih lahko zašili sami! Paket je lahko prejel čisto vsak, ki je zanj zaprosil.«»Jelka je kot idejna vodja akcije v imenu udeleženih tako od predsednika državekot tudi od predsednika vladeprejela uradni priznanji za navdih in požrtvovalnost. Država nikoli prej ni plačevala mojih prispevkov niti me kakor koli drugače financirala. Nasprotno pa sem jaz s svojim poštenim delom pomagal polniti državno blagajno. Zato si lahko privoščim konstruktivno kritizirati.«»Zavedam se, da se je vlada znašla v nezavidljivi situaciji, ampak to nikakor ne opravičuje dejstva, da je en del naroda obravnavan prvorazredno, drugi pa drugorazredno. To krizo lahko prebrodimo le na način medsebojnega spoštovanja in sprejemanja kompromisov. Deljenje ljudstva in ekstremizem z obeh strani nas bosta potisnila do točke, ko ne bo več povratka, zato je skrajni čas, da se zazremo v zgodovino in se končno nekaj naučimo iz napak naših prednikov.«