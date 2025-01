Slovenska oblikovalka v veselem pričakovanju: pričakuje drugorojenca (FOTO)

Slovenska oblikovalka Teja Jeglich, ki stoji za priljubljeno blagovno znamko TejaJeglichDesign, je na družbenih omrežjih objavila, da blagovna znamka začasno zapira svoja vrata. A kot je poudarila, to ni slovo, temveč priložnost za razmislek, nove začetke in osredotočanje na prihodnost.

Boj za preživetje

»Veliko časa sem potrebovala, da ugotovim, kaj sploh napisati pod tole objavo,« je začela Teja. »Povedala pa bom kar resnico, brez olepševanja. Morda bodo nekateri prizadeti, nekateri bodo pa točno vedeli, kaj govorim,« je zapisala.

V čustvenem zapisu je razkrila stvarnost ustvarjalcev na trgu, kjer so vedno višjimi stroški, izzivi konkurence in pričakovanja nizkih cen. Poudarila je, kako težko je ohraniti kakovost in vrednost ročno izdelanih izdelkov v okolju, kjer je zvestoba slovenskemu oblikovanju pogosto odvisna od popustov.

Teja Jeglič Foto: Marko Feist

»Ogromno je takšnih, ki čakajo samo na popuste, namesto da bi rekle, 'ej za tale ročno narejen izdelek bom dala pa 10 evrov več, saj podpiram slovenske produkte'. Z visokimi popusti pa mi žal ne pridemo daleč, je tako?«

Niti na oblikovalskem področju niso varni pred naraščajočimi stroški, saj so že osnovne surovine, iz katerih ustvarjajo, vsak dan dražje. Teja je razkrila, da je prav to eden od glavnih razlogov za njeno odločitev. Poleg tega ima močno mnenje o davkih: »Kot da država samo čaka, da nas olupi in da vsi po vrsti zapremo,« je zapisala.

»Še ena stvar je tudi »konkurenca«, če temu lahko sploh tako pravim, saj veste, da se že nekaj časa borim z različnimi posnemovalci, ampak ni ena ali dve, ampak 50 ali 100 takšnih, ki delajo podobne izdelke za 20 evrov,« je povedala o realnosti oblikovalskega življenja.

Ni pa pozabila na svoje zveste stranke, ki so skozi leta verjele v njeno vizijo in delo. Tem se je iskreno zahvalila.

Pričakuje dojenčka

Kljub poslovnim izzivom Teja ni osredotočena na negativno, temveč na prihodnost, polno priložnosti. Objavila je, da bo ta premor izkoristila za ustvarjanje novih načrtov, posvetitev družini in pripravo na prihod novega člana, ki ga pričakuje. To bo Tejin drugi otrok.

»Blagovna znamka je moja in je zabetonirana. Morda me nekoč pot spet zapelje nazaj, saj je to moje srce, moj otrok,« je zapisala Teja, ki s ponosom zre v novo poglavje svojega življenja.

Do konca januarja bo oblikovalka še izpolnjevala zadnja naročila, prilagodila izdelke in omogočila strankam, da izkoristijo darilne bone. Vse zveste podpornice je spodbudila, naj pohitijo, če si želijo še zadnji kos izpod njenih rok.

Čeprav se vrata TejaJeglichDesigna začasno zapirajo, oblikovalka svojo odločitev vidi kot priložnost za rast in nov začetek. »Ne bodite razočarane. To je začetek nečesa lepega,« je zaključila in napovedala, da bo kmalu pozdravila svoje sledilce z novorojenčkom v rokah.

Njena objava tako vsebuje mešanico hvaležnosti, optimizma in realnosti in se je dotaknila mnogih sledilcev.