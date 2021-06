Nuška Drašček počastila Laščane

Nuška je Radečanka po rodu, njena mama Veronika pa prav tako knjižničarka.

Na knjižnjičnjem vrtu, v središču Laškega, so pripravili prireditev ob začetku nove, že 14. sezone bralne značke za odrasle, ki v knjižnici Laško ter njenih enotah v Radečah in Rimskih Toplicah traja vsako leto od junija do aprila. V minuli, 13. sezoni je bralo 195 bralcev.In tem je bila namenjena prireditev, na kateri so jim podelili priznanja in spominske majice. »Knjižničarji smo v prvem delu predstavljali knjige nove sezone s krajšo vsebino, v drugem pa pripravili presenečenje, ki smo ga v vabilu bralcem zamolčali. Povabili smo namreč izjemno glasbenico, ki je odpela nekaj zimzelenih in svojih avtorskih pesmi, manjkal pa ni niti francoski šanson,« je povedala, ena od knjižničark.Mimogrede, Nuška Drašček je Radečanka po rodu, njena mamapa prav tako knjižničarka v Radečah. Tudi zato je bilo veselje ob njenem nastopu veliko in hkrati priložnost za druženje z glasbenico, ki je na odru stala že s številnimi opernimi in drugimi glasbenimi legendami.