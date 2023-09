Posnetek Goloba in Ane Roš, o katerem govori vsa Slovenija: zdaj se je oglasila vrhunska chefinja (VIDEO)

Potem ko je slovenska chefinja Ana Roš s Hišo Franko v Michelinovem vodniku za leto 2023 pridobila novo zvezdico in se zdaj ponaša s tremi, so čestitke seveda kar deževale. In Ani Roš je odmevno čestital tudi predsednik vlade Robert Golob, ki je objavil kar posnetek njunega telefonskega pogovora.

A javnost so vznemirile besede Ane Roš, ki Golobu ob zahvaljevanju za čestitke in lepe želje reče: »Veš, da me imaš na svoji strani, kadarkoli, samo reci.«

Ana Roš. FOTO: Leon Vidic/delo

Mnogi so namreč to razumeli v političnem smislu, v smislu politične podpore, zato je Ana Roš v svojem odzivu to dodatno pojasnila:

»Ga. Ana Roš Stojan je 19. 9. 2023 dosegla izjemen dosežek na globalni ravni, kjer je kot ena izmed 8 chefinj na svetu za svojo restavracijo prejela 3 Michelinove zvezdice. Ob tej priložnosti ji je čestital tudi premier dr. Robert Golob, s katerim se ga. Roš Stojan pozna od mladostniških let, ko sta bila del iste kajakaške družbe. Ponovno sta se srečala leta 2012, ko sta bila nominirana za osebnost Primorske, takrat sta si tudi izmenjala telefonski številki. Ga. Ana Roš Stojan se politično ne opredeljuje in to je že večkrat ponovila, njene besede, kjer pove, da g. Goloba podpira, pa so bile del pogovora, ki se je dotikal njegovega angažmana okoli bolj zdrave prehrane Slovencev in projekta v zvezi z dvigom kulture prehranjevanja ter trajnostnega pridelovanja hrane. Ga. Roš Stojan kot strokovnjak na svojem področju ter ambasadorka UNWTO za gastronomski turizem pozdravlja in podpira podobne projekte, saj verjame, da je prihodnost prehranjevanja za vse nas izjemno pomembna tema.«