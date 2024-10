NOVO! Prihaja podkast Onaplus z voditeljico Manco Čampa Pavlin

Manca Čampa Pavlin je magistra novinarskih študij, novinarka, svetovalka za komuniciranje in kolumnistka. V svoji več kot 17-letni karieri je bila urednica revij, voditeljica in ustvarjalka televizijskih vsebin. Ustvarila je številne projekte, ki se izvajajo še danes. Je tudi mamica treh otrok, ki uživa v poglobljenem raziskovanju življenjskih tematik, branju knjig, teku in bivanju v sožitju z naravo.

“Različni aspekti življenja so nas v sodobnem času pripeljali do cilja, da odgovorno, skrbno in s smislom skrbimo za svoj življenjski slog, pri čemer je izrednega pomena, da smo opremljeni s kredibilnimi informacijami in ustreznimi zgledi,” pravi voditeljica, ki bo v studiu vsakič gostila dva sogovornika oz. sogovornici, ki sta bodisi strokovnjaka z določenega področja ali mnenjska voditelja z vizijo in bogatimi življenjskimi izkušnjami.

Manca, v napovedniku za novi podkast poudarjate, da v današnjem svetu manjka prostor, kjer bi ženske resnično lahko izrazile svoje misli, občutke in izkušnje. Sprašujete se tudi, kam so potihnile ženske pogovorne oddaje v slovenskem prostoru? Se ženske dovolj pogovarjamo med seboj, se sploh slišimo? Kako bi sami odgovorili na ta vprašanja?

V vsej množici vsebin, ki jih imamo prek pametnega telefona ves čas v žepu, se zdi, da nam v resnici ničesar ne manjka – ampak zakaj se ob vsem tem še vedno prepogosto počutimo prazni, razvrednoteni, s ciljem, da najdemo tisto, kar zares pogrešamo? In ob vsej tej poplavi vsebin sama pogrešam ženske pogovore na splošno – med prijateljicami, v medijih, v svetu. S tem imam v mislih resnične pogovore, kjer se včasih malce zjočemo, tudi potožimo, vendar na koncu najdemo rešitve, ki nas opolnomočijo, prerodijo, naredijo bolj žive, prepričane vase.

S podkastom Onaplus si želimo ravno tega – sproščenih pogovorov o bistvenih življenjskih tematikah, ki pravzaprav zadevajo vsakega posameznika: kako doseči notranji mir, kako uravnovesiti vsa življenjska področja, kako slišati sebe, kako izraziti to, kar smo, kako biti spoštljivi in spoštovani, kako v svetu narediti spremembo, biti človek, z vsemi napakami in se sprejeti, preprosto živeti ...