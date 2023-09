Nova pot Lare Jankovič

Tokrat se bo Lara Jankovič iz igralke prelevila v organizatorko, a še vedno bo tudi nastopila, saj brez tega seveda ne more. Da bo prihajajoče obdobje za Jankovičevo zelo čustveno, so mediji pisali še pred velikim dogodkom. In res je bilo. Polna dvorana sokrajanov je z velikim pričakovanjem čakala nastope številnih uglednih umetnikov, ki so se z veseljem odzvali Larinemu povabilu.

Večer je odprla kar gostiteljica sama, s točko Kabaret, kot povabilo v svet glasbe, gledališča in umetnosti same. Prijeten večer je spretno povezoval dramski igralec Tadej Pišek, ki je večer prepletel še s poezijo pokojnega slikarja in umetnika Vena Pilona, ki so ga ravno na ta večer počastili z odprtjem njegove razstave ob rojstnem dnevu in 50-letnici Pilonove galerije v Ajdovščini. Kakšno naključje, toliko dogodkov hkrati.

Simpatični povezovalec večera, dramski igralec Tadej Pišek

Mesto se kulturno prebuja

Celoten program je Jankovičeva sestavila sama, na podlagi vseh izkušenj iz gledališča. Na odru v Ajdovščini se bo tako v prihodnjih mesecih zvrstilo šest raznolikih večerov, od pogovorov, gledališča do koncertov. »Na ministrstvu za kulturo vsekakor podpiramo tovrstne ideje, da tudi občinstvo iz krajev, kjer nimajo na voljo toliko kulturnih institucij kot večja slovenska mesta, doživi vrhunsko umetnost,« je na slavnostnem odprtju povedal Marko Rusjan, državni sekretar ministrstva za kulturo.

Marko Rusjan in Nina Ukmar z ministrstva se veselita prihajajočih dogodkov.

Ponosen je tudi župan Mestne občine Ajdovščina Tadej Beočanin, ki je navdušeno sprejel in podprl Larino idejo o tem, da se mesto začne kulturno prebujati. Po dogodku so deževale čestitke in objemi, saj so tudi številni obiskovalci hvaležni, da se je njihova sokrajanka odločila svojo novo pot nadaljevati prav doma, v Ajdovščini.