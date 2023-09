Nogometaši in glasbeniki združili moči za prizadete v poplavah (FOTO)

Že veliko dobrodelnih dogodkov se je zvrstilo v Sloveniji od avgustovske ujme, v kateri so številni utrpeli veliko škodo, nekateri so celo izgubili svoj dom. Mnogi si še dolgo ne bodo opomogli, zato je dobrodošel vsak evro. In z dobrodelnim namenom, da pomagajo pomoči potrebnim, sta se minuli teden v Radečah, na tamkajšnjem nogometnem stadionu, pomerili ekipi Nogometnega kluba (NK) Radeče pod vodstvom kapetana Simona Žnidarja in gostujoča ekipa slovenskih glasbenikov, katere kapetan je bil Jože Potrebuješ.

Selektor slovenske glasbene nogometne reprezentance Jani Jerant in radeški župan Tomaž Režun FOTOGRAFIJE: JERNEJ ČEH

Oboji so se odzvali povabilu domačina Vita Žnidarja, prijateljska tekma pa se je končala v prid domačinov, ki so slavili z rezultatom 4:1. Sodnik Matjaž Koritnik ni imel težkega dela, saj je bilo prekrškov zelo malo, prav tako mu ni bilo treba podeliti nobenega rumenega niti rdečega kartona. Ekipo domačih nogometašev so sestavljali Miha Martinšek, Sašo Ribič, Nejc Ribič, Miha Korošec, Urban Lipec, Kristijan Lipec, Žiga Lavrinec, Tim Smrke, Domen Kelnerič, Lovro Volf, Matej Kirbiš, Hadiz Nukić, Primož Resner, Klemen Gabršek, Bruno Pukl, Toni Šuligoj in Luka Mlinovič pod vodstvom trenerja Leona Cetina s pomočnikom Jernejem Čehom. V ekipi slovenskih glasbenikov so bili poleg že omenjenega kapetana Jožeta Potrebuješa (Čuki) pevec Vili Resnik, člani skupine Boom Matevž Derenda, Luka Cvetičanin, Aleks Cvetičanin, pevec Damir Lisica, Nejc Peharc iz T.M.S. Crew, bobnar v orkestru Slovenske vojske Miha Recelj, Denis Dečman (Veseli svatje), Matej Omahna (Mladi gamsi), skakalec in pevec Žiga Jelar, Rusmir Bošnjak (Mambo Kings), Dejan Zupan (Svizci), pevec, skladatelj in aranžer glasbe Rok Šenk, Benjamin Burgar (skupina Posebni gostje), Filip Škoflek (skupina Bottomine), brcali so pod vodstvom Domna Ranta. Pred tekmo so na igrišču zaigrali članice in člani Pihalnega orkestra radeških papirničarjev, spremljali so jih mažoretke ter člani Jadralnega kluba Radeče, Vili Resnik pa je zapel uspešnico Na fuzbal me pust, brez katere na takšni tekmi ne gre.

Vili Resnik je pred tekmo še zapel uspešnico Na fuzbal me pust.

Ob koncu je bilo veselje vseh veliko, saj so zbrali 1250 evrov; znesek bo NK Radeče predal Območnemu združenju Rdečega križa Laško-Radeče, ta pa ga bo namenil pomoči potrebnim iz avgustovske ujme. Nekaj spodbudnih besed sta zbranim namenila tudi radeški župan Tomaž Režun in glasbeni menedžer in selektor slovenske glasbene nogometne reprezentance Jani Jerant.