Nintendo na filmskih platnih: poglejte, kdo od znanih Slovencev je bil tam (FOTO)

V Cineplexxu Ljubljana Rudnik je potekala premiera težko pričakovanega filma Brata Super Mario, ki je navdušila tako otroke kot odrasle. Film, ki temelji na priljubljeni videoigri, pripoveduje zgodbo o dveh bratih, ki se odpravita reševat princeso iz rok zlobnega kralja.

Prepričal je z odlično zgodbo, vizualnimi učinki ter animacijo, ki bo nedvomno navdušila ljubitelje dobrega filma. Premiera je bila odlično obiskana, otroci so bili navdušeni nad dogodivščinami bratov Maria in Luigija, medtem ko so se odrasli nasmejali številnim humorističnim vložkom in retro referencam. Brata Super Mario sta zagotovo ena najboljših iger vseh časov, zdaj pa sta dobila še eno izjemno filmsko adaptacijo, ki je na premiero privabila tudi številne znane Slovence.

Premiero je skupaj z Mariem in Luigijem obiskal tudi del sinhronizacijske ekipe: Gaber K. Trseglav, Štefan Kusar, Leni Buh, Uroš Buh, Žiga Bunič in Marjan Bunič. FOTOGRAFIJE: Sandi Fiser

Klemen Bučan se je stisnil k avtorici kuharskega portala Anina kuhinja Ani Žontar Kristanc.