Nina Osenar in Dejan Kontrec imata isto, poglejte, kaj ju povezuje (FOTO)

Nina Osenar Kontrec te dni predstavlja svojo knjigo V objemu življenja, v kateri opisuje svojo težko življenjsko preizkušnjo, ko se je kar pet let borila s sindromom kronične utrujenosti. V zadnjih letih je zaradi bolezni nismo videvali v javnosti, zato nam je še toliko bolj v oči padla tetovaža, ki jo nosita s soprogom Dejanom Kontrecem na roki. Gre za skupno tetovažo, ki ima zanju prav posebni pomen, Nina pa je za Slovenske novice pojasnila ozadje nastanka.

Njuna tetovaža. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Z Dejanom sta se zelo kmalu odločila, da bosta imela enaki tetovaži. »Spoznala sva se junija 2015, že avgusta pa sva začela živeti skupaj. Ker je Dejan celo svojo hokejsko kariero nosil na dresu številko 14 in ker je njegov prvi sin Taj rojen 14. v mesecu, sva se odločila, da se bova tetovirala 14. januarja 2016,« je pojasnila Nina, ki je leto pozneje nato postala še mamica sinčku Marlonu.

Nina Osenar in Dejan Kontrec februarja 2017. FOTO: Mediaspeed

Na roki sta si z Dejanom tetovirala slona. »Sloni predstavljajo zvestobo, ljubezen in srečo, zato sva se odločila za ta motiv,« pravi Nina, ki še kako ceni, da imata s soprogom »spoštljiv, zvest in iskren odnos«. »Celo življenje naju bosta spremljala dva slona, ki se stikata, ko se drživa za roki. In ko gre Dejan na kakšno službeno potovanje, se pošaliva, da sta slona žalostna, ker slona nista skupaj«.

Nina Osenar, ki je v zadnjem obdobju že večkrat povedala, da je svojemu soprogu neizmerno hvaležna, ker ji je v najtežjih trenutkih stal ob strani, je prepričana, da ju bosta tetovaži povezovali za vse življenje in da se ne bosta nikoli razšla. »Pri tetovaži gre za neizbrisljiv pečat in midva sva si 'vžgala ljubezen na kožo'. Sicer pa tudi ne bova šla nikoli narazen. Včasih se tudi pošalim, ko rečem, da me bodo pokopali s poročnim prstanom,« pravi do ušes zaljubljena Nina, ki se je z Dejanom poročila maja lani.