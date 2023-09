Nina Grilc obupana, sledilce prosi za pomoč

V soboto bo znano, kdo bo na odru Slovenske popevke 2023 prepričal žirijo, gledalke in gledalce. Med 101 prijavljeno skladbo je žirija že spomladi izbrala 12 skladb in izvajalcev.

Med dvanajsterico bo precej takšnih, ki so jim festivalski odri že zelo dobro poznani, bo pa na oder stopila tudi novinka Nina Grilc, žena tragično preminulega deskarja na snegu Marka Grilca. A žal priprave na pomemben nastop Nini ne gredo tako dobro, kot bi si želela.

Deset dni pred nastopom je Nina namreč zbolela in že peti dan zapovrstjo leži in upa, da bo do sobote dovolj pri močeh, da bo stopila na oder. Obupana, ker je do pomembnega nastopa le še pet dni, je svoje sledilce prosila za nasvet, saj njen glas ni v najboljšem stanju. »Že peti dan sem v postelji in čez pet dni je nastop na pevskem tekmovanju,« je dejala in dodala, da se slabo počuti.