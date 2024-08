Nika Zorjan žaluje: Bolečina ne bo nikoli izginila, ampak se pa bomo naučili živeti z njo (FOTO)

Nika Zorjan te dni preživlja težke trenutke. Za vedno se je namreč poslovila psička Lili, ki je bila deset let članica njihove družine. Dobro so jo poznali tudi Nikini sledilci na družbenih omrežjih, zato so ji mnogi poslali sporočila podpore.

»Draga moja ljubezen, Lilika. Naše srce je strto, grozno boli. Tolaži nas edino to, da si mela najlepše življenje, polno ljubezni. Nam si ga spremenila v najlepše, srečnejše, z brezpogojno ljubeznijo napolnjeno. Zaradi tebe smo postali vsi še bolj povezani, radostni, srečnejši. Mirno spančkaj ljubezen naša zlata, za vedno boš z nami, počakaj nas na drugi strani,« je zapisala.

Pevka se je nato na instagramu vsem zahvalila za sporočila podpore, ki jih ni bilo malo. »Bolečina ne bo nikoli izginila, ampak se pa bomo naučili živeti z njo,« je zapisala.