Nika Kovač za volanom: zdaj je jasno, ali je opravila vozniški izpit

Znana slovenska aktivistka Nika Kovač še vedno nima izpita za avto. Pred dnevi, ko je prekinila svoj umik z družabnih omrežij in objavila svojo novo fotografijo, na kateri sedi za volanom, je priznala, da ji še vedno ni uspelo opraviti vozniškega izpita.

Da ni ravno spretna za volanom in da je že večkrat neuspešno opravljala izpit, je priznala že pred časom in kot kaže, ji ga do danes še ni uspelo opraviti. Vodja inštituta 8. marec je lansko jesen priznala, da je do takrat izpit opravljala že devetkrat. »Jaz sem res obupna. Še vedno ga nimam. Zaletela sem se trikrat, menjala dva inštruktorja ...« je takrat dejala in dodala še, da je na avtocesti vozila 50 kilometrov na uro.