Nihče ni vedel, kaj preživljata Andraž Šporar in njegova Mia: Julijan je na svet prijokal dva meseca prezgodaj

Slovenskemu nogometašu Andražu Šporarju se je po težkih mesecih skrbi odvalil kamen od srca. Vedeli smo, da je njegova Mia v veselem pričakovanju, a da nosečnost ni tako mirna, kot je bilo videti na začetku, javnost ni vedela. V iskrenem in čustvenem zapisu je njegova Mia razkrila, kaj se je dogajalo v zadnjih mesecih, in ponosno sporočila, da je 17. junija na svet prijokal deček, ki sta mu nadela ime Julijan.

Mia je najprej zapisala, da je na začetku šlo za brezskrbno nosečnost, da ni občutila nobenih slabosti ali drugih težav, a v petem mesecu se je vse popolnoma spremenilo. V šestem mesecu nosečnosti je morala na nujno operacijo, zaradi katere je morala kar šest tednov preživeti v bolnišnici in mirovati. V tem času je neprestano razmišljala o tem, da bi se njun otrok rodil zdrav. Pravi, da je bila prva prelomnica 28. teden nosečnosti in da je takrat prvič občutila olajšanje. Odpustili so jo iz bolnišnice, a teden za tem je bila znova hospitalizirana.

Miina objava FOTO: Instagram

»Postala sva močnejša kot par in kot starša. Očitno najhuje narava mora naučiti na najbolj trd način, koliko moči morajo imeti starši za svoje otroke, še preden so rojeni,« je zapisala. »Da sem čez vse to šla v tuji državi, pravzaprav sama, brez mame, brez družine ali prijateljev – videvala sem jih le prek videoklicev, to je bilo zame zelo težko. Andraž je imel reprezentančne obveznosti in je prihajal, ko je lahko, pa tudi če je bil obisk krajši od 24 ur.« Da je bilo vse skupaj še težje, je par izgubil še štirinožnega kosmatinca Luia.

Čustveni zapis FOTO: Instagram

Po dveh mesecih v bolnišnici je njun deček prijokal na svet dva meseca prezgodaj, in sicer na rojstni dan njene najboljše prijateljice. »Postala sva najsrečnejša in najbolj ponosna starša. »Če nisem odgovarjala na vaša sporočila in se oglašala na vaše klice, je to zato, ker sem si morala vzeti čas in varčevati z energijo. Trenutno sva še vedno v bolnišnici, ampak sva dobro. Hvala za vse dobre želje.«