Noseča Šporarjeva Mia razkrila kruto dejstvo o ženah profesionalnih nogometašev

Mia Mujadžić Golob (23) z nogometašem Andražem Šporarjem (29) pričakuje otroka. Trenutno je v skoraj osmem mesecu nosečnosti, razkrila pa je tudi, da pričakujeta fantka. Spola otroka sicer nista želela izvedeti vnaprej, »pa nama je dal na 3D ultrazvoku jasno vedeti, da bo fantek«.

Mimogrede, tudi ime sta že izbrala: »Nikakor se nisva strinjala za ime (smeh). To, ki sva ga izbrala, je edino, ki je obema všeč.«

Razkrila je tudi, kako je Šporarju sporočila veselo novico o naraščaju: »Ko sem delala test, je bil na pripravah, tako da sem morala par dni počakati. Pozitiven test sem mu skrila v nogavico z darili za Miklavža. Najbolj neprecenljiv trenutek, ko je ven potegnil test ... (smeh) Še zdaj se smejiva, ko se spomniva.«

Med nosečnostjo tudi kvačka

Mia ima trenutno enostaven in udoben stil oblačenja, se pa vseeno vsak dan potrudi urediti, čeprav je doma. Trenutno je v Atenah, kjer večino časa preživi pod klimatsko napravo in v družbi televizije. Pred kratkim je z mami posadila nekaj rastlin in se lotila celo kvačkanja: »Drugačno poletje od prejšnjih, ampak mi paše.«

Priprava sobe za malega navihančka je v polnem teku, ampak še zdaleč ni končana.

Resnica o profesionalnih športnikih

Partnerica nogometaša pa je razkrila še nekaj: »Če rodim na dan tekme, ne bo dobil prosto, pa tudi drugače si ne more kadar koli med sezono vzeti dopusta. Mogoče lahko izpusti kakšen trening, kaj več pa ne. Služba profesionalnega športnika je zelo drugačna s tega vidika.«