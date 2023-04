Andraž Šporar bo zibal

Slovenski nogometaš Andraž Šporar, ki trenutno igra za grški Panathinaikos, se bo letos znašel v povsem novi vlogi, s katero pa bo dobil tudi najlepši naziv na svetu. Devetindvajsetletni slovenski reprezentant, ki si je pred odhodom v Grčijo kruh z nogometom služil na Portugalskem, je na instagramu delil simpatično fotografijo svoje srčne izbranke Mie Golob in njenega zaobljenega trebuščka, s tem pa je javno in ponosno oznanil, da bo še letos postal oče.

Fotografija, ki jo je bodoči očka objavil na instagramu.

Ljubljančan in njegova najdražja sta se pred nekaj meseci zaročila, prvega otroka pa se bosta razveselila predvidoma avgusta. Andraž in Mia, ki se trenutno ne pritožujeta nad življenjem v sončni Grčiji, se rada vračata domov v Slovenijo, prav tako sta si dom ustvarila na Portugalskem, saj sta se v to državo zaljubila, ko je on tam še igral nogomet.